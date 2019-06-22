Traffico Roma del 22-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 GIUGNO 2019 ORE 17:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI MANTIENE REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA
CAPITALE
NEL CENTRO STORICO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO,
PARTITA DA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II PER RAGGIUNGERE PIAZZA DELLA MADONNA
DI LORETO PASSANDO PER VIA CARLO ALBERTO, PIAZZA S. MARIA MAGGIORE, VIA
LIBERIANA, PIAZZA DELL’ESQUILINO, VIA CAVOUR, LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI
FORI IMPERIALI. POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.
MENTRE ALLE 18:00 NELLA BASILICA DI SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CELEBRERÀ LA
SANTA MESSA E CONFERIRÀ L’ORDINAZIONE EPISCOPALE A SUA EMINENZA MONSIGNOR
ALBERTO RICCARDO LORENZETTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE LA
GRANDE PIAZZA.
A SAN GIOVANNI IN PROGRAMMA QUESTA SERA LA MANIFESTAZIONE “SAN GIOVANNI E
LA NOTTE DELLE STREGHE”: PER QUESTO MOTIVO È CHIUSO AL TRANSITO VIALE
CASTRENSE TRA VIA ALTAMURA E VIA SAN SEVERO; CAMBIATA LA VIABILITÀ ANCHE IN
VIA LA SPEZIA E IN LARGO BRINDISI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
OGGI E DOMANI, DOMENICA 23 GIUGNO, PER LAVORI, SOSPESO IL SERVIZIO SULLA
FERROVIA TERMINI CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE
TRAM 5 E 14 O IL BUS 105 ; INOLTRE, SEMPRE PER OGGI E DOMANI, LA METRO A
RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI. ATTIVI,
COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma