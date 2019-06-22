Traffico Roma del 22-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 GIUGNO 2019 ORE 18:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN CITTÀ, SI MANTIENE REGOLARE E SCORREVOLE LA
CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE
NEL CENTRO STORICO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO,
PARTITA DA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II PER RAGGIUNGERE PIAZZA DELLA MADONNA
DI LORETO PASSANDO PER VIA CARLO ALBERTO, PIAZZA S. MARIA MAGGIORE, VIA
LIBERIANA, PIAZZA DELL’ESQUILINO, VIA CAVOUR, LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI
FORI IMPERIALI. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.
MENTRE NELLA BASILICA DI SAN PIETRO PAPA FRANCESCO STA CELEBRANDO LA SANTA
MESSA PER POI CONFERIRE L’ORDINAZIONE EPISCOPALE A SUA EMINENZA MONSIGNOR
ALBERTO RICCARDO LORENZETTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE LA
GRANDE PIAZZA.
A SAN GIOVANNI IN PROGRAMMA QUESTA SERA LA MANIFESTAZIONE “SAN GIOVANNI E
LA NOTTE DELLE STREGHE”: PER QUESTO MOTIVO È CHIUSO AL TRANSITO VIALE
CASTRENSE TRA VIA ALTAMURA E VIA SAN SEVERO; CAMBIATA LA VIABILITÀ ANCHE IN
VIA LA SPEZIA E IN LARGO BRINDISI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
OGGI E DOMANI, PER LAVORI, SOSPESO IL SERVIZIO SULLA FERROVIA TERMINI
CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 O IL
BUS 105 ; INOLTRE, SEMPRE PER OGGI E DOMANI, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA
NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI. ATTIVI, COMUNQUE, BUS
SOSTITUTIVI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma