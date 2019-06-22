Traffico Roma del 22-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 GIUGNO 2019 ORE 19.20 TR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE
A SAN GIOVANNI IN PROGRAMMA QUESTA SERA LA MANIFESTAZIONE “SAN GIOVANNI E
LA NOTTE DELLE STREGHE”: PER QUESTO MOTIVO È CHIUSO AL TRANSITO VIALE
CASTRENSE TRA VIA ALTAMURA E VIA SAN SEVERO; CAMBIATA LA VIABILITÀ ANCHE IN
VIA LA SPEZIA E IN LARGO BRINDISI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE INIZIA LA STAGIONE DEI CONCERTI DI ROCK IN
ROMA POSSIBILI QUINDI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO TRA VIA APPIA, VIA
DELLA STAZIONE DELLE CAPANNELLE E VIA DELLE CAPANNELLE.
OGGI E DOMANI, PER LAVORI, SOSPESO IL SERVIZIO SULLA FERROVIA TERMINI
CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 O IL
BUS 105 ; INOLTRE, SEMPRE PER OGGI E DOMANI, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA
NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI. ATTIVI, COMUNQUE, BUS
SOSTITUTIVI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma