Traffico Roma del 22-06-2019 ore 19:30

IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE

A SAN GIOVANNI IN PROGRAMMA QUESTA SERA LA MANIFESTAZIONE “SAN GIOVANNI E

LA NOTTE DELLE STREGHE”: PER QUESTO MOTIVO È CHIUSO AL TRANSITO VIALE

CASTRENSE TRA VIA ALTAMURA E VIA SAN SEVERO; CAMBIATA LA VIABILITÀ ANCHE IN

VIA LA SPEZIA E IN LARGO BRINDISI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE INIZIA LA STAGIONE DEI CONCERTI DI ROCK IN

ROMA POSSIBILI QUINDI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO TRA VIA APPIA, VIA

DELLA STAZIONE DELLE CAPANNELLE E VIA DELLE CAPANNELLE.

OGGI E DOMANI, PER LAVORI, SOSPESO IL SERVIZIO SULLA FERROVIA TERMINI

CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 O IL

BUS 105 ; INOLTRE, SEMPRE PER OGGI E DOMANI, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA

NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI. ATTIVI, COMUNQUE, BUS

SOSTITUTIVI.

