Traffico Roma del 22-06-2020 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno da Simone Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento traffico non particolarmente intenso ma in aumento sul tratto Urbano dell’a24 abbiamo rallentamenti e code tra via Fiorentini e la tangenziale est sulla via Prenestina rallentamenti entrando a Roma e a causa di un incidente disagi possibili in zona Quarticciolo all’altezza di via Manfredo si procede in coda sulla diramazione Sud dell’a1 tra Torrenova e il raccordo sulla via Ardeatina lavori nei pressi del raccordo e di via di torricola possibili rallentamenti dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma