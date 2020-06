Traffico Roma del 22-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma secondo aggiornamento di oggi Buongiorno da Simone Cerchiara in via della Pineta Sacchetti traffico intenso tra la galleria Giovanni XXIII è il Gemelli avvenuto anche un incidente sulla via trionfale code per traffico tra via ipogeo degli Ottavi e il San Filippo Neri direzione quindi Pineta Sacchetti rallentamenti vicino alla zona universitaria traffico tra San Lorenzo e viale Pretoriano incidente in via Cristoforo Colombo ci troviamo vicino all’infernetto altezza via Ferrari in direzione Roma Ci sono rallentamenti e per i dettagli di quel di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it con questo terrore tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma