Traffico Roma del 22-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma nuovo appuntamento con il traffico Bentrovati da Simone Cerchiara sulla via Aurelia 3 km di coda a causa di un incidente incidente avvenuto al km 10 all’altezza del raccordo direzione Roma le code iniziano dopo via di Malagrotta sulla via Cristoforo Colombo 2 km di coda ma per lavori code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia poi ci sono due incidenti che potrebbero provocare rallentamenti in via Amalfi zona Torrevecchia sul Lungotevere dei pierleoni vicino l’isola Tiberina per traffico rallentamenti sul Viale Dei Parioli Direzione Piazza Ungheria e per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma