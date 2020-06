Traffico Roma del 22-06-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane per un incidente chiusa via Ostiense da via di Castel Fusano in direzione di Acilia inevitabili Code in tutta l’area circostante per lavori code sulla via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia linea mare da oggi riattivata la 062 che collega il porto di Ostia a Castel siano confermate alle stazioni Lido centro e Colombo e sul lungomare intensificato anche il servizio delle linee 07070 dal 27 giugno al sabato e nei festivi sono in strada anche la 0 68 che collega la stazione di Acilia alle spiagge della Litoranea sino a Torvaianica per i dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma