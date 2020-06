Traffico Roma del 22-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma pomeriggio e ben trovati all’ascolto per un incidente chiusa via Ostiense all’altezza di via di Castel Fusano in direzione di Acilia per lavori ti sta in coda lungo viale Adriatico da Piazza Monte Baldo a via della Bufalotta è da Piazza Monte Gennaro a via Adamello ponte per traffico sul tratto Urbano dell’a24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro infine una notizia che riguarda i trasporti rallentamenti lungo la linea C della metropolitana in direzione Pantano Per consentire i soccorsi ad un viaggiatore che ha avuto un malore alla stazione Torre Angela per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma