Traffico Roma del 22-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord su via del Foro Italico soliti rallentamenti tra viale della Moschea via dei Campi Sportivi In entrambe le direzioni a Montesacro alto rallentamenti per lavori su Viale Adriatico tra Piazza Monte Gennaro via Stelvio verso il centro città ma anche tra Piazzale Adriatico e viale Jonio verso all’Eur su via Cristoforo Colombo Ci sono rallentamenti per incidente tra Viale America e via dell’Umanesimo in direzione raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna code tra le uscite Tuscolana ed Ardeatina per quanto riguarda le zone a traffico limitato Dal 19 giugno sono state riattivate le ZTL notturne della centro storico Monti di Trastevere la notturna del centro come quella di Testaccio È attivo il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 della notte quella di Trastevere come quella di San Lorenzo in vigore dalle 21:30 alle 3 nelle notti dal mercoledì al sabato per i dettagli di questenotizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma