Traffico Roma del 22-06-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a Montesacro alto traffico rallentato per lavori su Viale Adriatico tra Piazza Monte Gennaro via Stelvio verso il centro ma anche tra Piazzale Adriatico e viale Jonio Verso il raccordo rallentamenti per incidente su viale Marconi all’intersezione con via Francesco Grimaldi altro incidente sul Raccordo in carreggiata per Natale uscite puntine da pieni Vitabile gli incolonnamenti per quanto riguarda le zone a traffico limitato Dal 19 giugno sono state riattivate le ZTL notturne della centro storico Monti e di Trastevere la notturna della centro come quella di Testaccio e attiva il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 della notte quella di Trastevere come quella di San Lorenzo in vigore dalle 21:30 alle 3 della nottenelle notti dal mercoledì fino al sabato sulla metro B servizio rallentato per un guasto alla stazione Bologna per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it

