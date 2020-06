Traffico Roma del 22-06-2020 ore 17:30

Luceverde Roma vere trovate l’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord su via del Foro Italico code a tratti per lavori da Corso Francia a viale della Moschea verso San Giovanni proseguendo la stessa direzione sulla tangenziale altre code dalla via Tiburtina a cena una rampa di ingresso per la 24 la Roma L’Aquila e poi tra via Prenestina & viale Castrense a Montesacro alto rallentamenti per lavori su Viale Adriatico tra Piazza Monte Gennaro via Stelvio verso il centro città ma anche tra Piazzale Adriatico e viale Jonio Verso il raccordo sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila code da torcere raccordo in uscita dalla città proprio sul raccordo in carreggiata interna code tra Cassia bis e Salaria e poi all’altezza del Bivio per la A24 in carreggiata esterna altre code a tratti da via Cristoforo Colombo sino alla diramazione di Roma Sud per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma