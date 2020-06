Traffico Roma del 22-06-2020 ore 20:00

Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione a Roma Nord su via del Foro Italico lievi rallentamenti per lavori da via dei Campi Sportivi a viale della Moschea verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale coda traffico all’altezza della rampa di ingresso per la 24 e tre a via Prenestina viale Castrense sempre a proposito della tangenziale anche questa notte per lavori rimarrà chiuso il tratto compreso tra Viale Etiopia via della Batteria Nomentana verso San Giovanni uscita obbligatoria quindi su Viale Etiopia a Montesacro rallentamenti per lavori su Viale Adriatico tra Piazza Monte Gennaro il via Stelvio in direzione del centro ma anche tra Piazza Sempione viale Jonio in direzione raccordo tra lentamente conseguente anche al tufello su via delle Vigne Nuove 3 a via Isole Curzolane e Piazza Monte Gennaro restiamo a distanza ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasportiil nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 e con questo per oggi è tutto da Daniele guerrisi Buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

