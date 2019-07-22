Traffico Roma del 22-07-2019 ore 08:00
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ALL’EUR DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL PALALOTTOMATICA
CODE PER INCIDENTE LUNGO UN TRATTO DEL RACCORDO. SI PROCEDE IN FILA TRA LA
CASSIA E CASAL DEL MARMO. INCIDENTE QUINDI IN DIREZIONE AURELIA
SUL RACCORDO CODE MA PER TRAFFICO NEL TRATTO CASILINA-APPIA.
TRAFFICO CHE È INTENSO SULLA VIA FLAMINIA. SI PROCEDE IN CODA DAL RACCORDO
AL BIVIO PER TOR DI QUINTO.
È CHIUSA LA GALLERIA CHE DALLA TANGENZIALE PORTA ALLO STADIO OLIMPICO. CHI
ARRIVA DA TOR DI QUINTO E DA CORSO FRANCIA DEVE PROSEGUIRE NELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma