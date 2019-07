Traffico Roma del 22-07-2019 ore 08:00

ALL’EUR DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI

VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL PALALOTTOMATICA

CODE PER INCIDENTE LUNGO UN TRATTO DEL RACCORDO. SI PROCEDE IN FILA TRA LA

CASSIA E CASAL DEL MARMO. INCIDENTE QUINDI IN DIREZIONE AURELIA

SUL RACCORDO CODE MA PER TRAFFICO NEL TRATTO CASILINA-APPIA.

TRAFFICO CHE È INTENSO SULLA VIA FLAMINIA. SI PROCEDE IN CODA DAL RACCORDO

AL BIVIO PER TOR DI QUINTO.

È CHIUSA LA GALLERIA CHE DALLA TANGENZIALE PORTA ALLO STADIO OLIMPICO. CHI

ARRIVA DA TOR DI QUINTO E DA CORSO FRANCIA DEVE PROSEGUIRE NELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma