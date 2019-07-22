Traffico Roma del 22-07-2019 ore 08:30
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A CAUSA DI UN INCIDENTE SI PROCEDE IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA E L’USCITA MAGLIANA VECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO.
INCOLONNAMENTI TRA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO, PORTA MAGGIORE, VIA
GIOLITTI E SANTA BIBIANA. QUI SI TRATTA DI TRAFFICO. POI IN QUESTA ZONA
CONSUETI DISAGI SULLA TANGENZIALE: CODE VERSO SAN GIOVANNI.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CAPANNELLE. AUTO IN FILA TRA LA VIA
TUSCOLANA E VIA LUCREZIA ROMANA.
SUL RACCORDO ANULARE I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO LI ABBIAMO NEL TRATTO
CASILINA-APPIA. SI PROCEDE IN CODA. RALLENTAMENTI A TRATTI INVECE TRA LA
CASSIA E L’AURELIA
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO. FORTI DISAGI PER CHI SI SPOSTA
CON LE LINEE CHE COLLEGANO ROMA E FIRENZE. LUNGHI RITARDI E ATTESE.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma