Traffico Roma del 22-07-2019 ore 08:30

A CAUSA DI UN INCIDENTE SI PROCEDE IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL

VIADOTTO DELLA MAGLIANA E L’USCITA MAGLIANA VECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO.

INCOLONNAMENTI TRA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO, PORTA MAGGIORE, VIA

GIOLITTI E SANTA BIBIANA. QUI SI TRATTA DI TRAFFICO. POI IN QUESTA ZONA

CONSUETI DISAGI SULLA TANGENZIALE: CODE VERSO SAN GIOVANNI.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CAPANNELLE. AUTO IN FILA TRA LA VIA

TUSCOLANA E VIA LUCREZIA ROMANA.

SUL RACCORDO ANULARE I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO LI ABBIAMO NEL TRATTO

CASILINA-APPIA. SI PROCEDE IN CODA. RALLENTAMENTI A TRATTI INVECE TRA LA

CASSIA E L’AURELIA

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO. FORTI DISAGI PER CHI SI SPOSTA

CON LE LINEE CHE COLLEGANO ROMA E FIRENZE. LUNGHI RITARDI E ATTESE.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma