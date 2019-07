Traffico Roma del 22-07-2019 ore 10:00

SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE NELLA ZONA NORD

TRA LA SALARIA E LA NOMENTANA. INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA A24.

UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL TRAFFICO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO

LA TANGENZIALE TRA VIA FIORENTINI E VIA DEI DURANTINI.

DISAGI PER INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E

PARCO DE’ MEDICI. CODE IN DIREZIONE FIUMICINO.

SULLA VIA AURELIA SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE RIPERCUSSIONI;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO

ANULARE.

LAVORI E RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA

ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA.

TRAFFICO IN VIA LABICANA. QUI LAVORI IN CORSO COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA

CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI.

TRASPORTO FERROVIARIO. INCENDIO TRA ROMA E FIRENZE. TRENI CON LUNGHI

RITARDI E ATTESE.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma