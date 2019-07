Traffico Roma del 22-07-2019 ore 11:30

UN INCIDENTE STA PROVOCANDO FORTI RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA

SACCHETTI TRA FORTE BRASCHI E CORNELIA

MENTRE SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE RIPERCUSSIONI ALL’AURELIO.

RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E

IL RACCORDO ANULARE, E RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA ANCHE SULLA VIA

AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA. IN TUTT’E DUE I CASI,

DISAGI CON FILE E NCOLONNAMENTI

A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI PROCEDE IN CODA SUL RACCORDO ANULARE TRA

LA PONTINA E L’ARDEATINA. TRAFFICO QUINDI SULLA CARREGGIATA ESTERNA IN

DIREZIONE DELLA ROMA-NAPOLI.

SULLA VIA CASILINA ZONA TORRE GAIA RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE

VERSO ROMA. INCIDENTE TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA DI TORRENOVA.

UN AGGIORNAMENTO INFINE SUL TRAFFICO FERROVIARIO LUNGO LA LINEA ROMA-

FIRENZE. IN RITARDO I TRENI CHE VI TRANSITANO. RITARDI SUPERIORI ALLE DUE

ORE.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma