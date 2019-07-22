Traffico Roma del 22-07-2019 ore 12:30
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UN INCIDENTE STA PROVOCANDO FORTI RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA
SACCHETTI TRA FORTE BRASCHI E CORNELIA
MENTRE SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE RIPERCUSSIONI ALL’AURELIO.
RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E
IL RACCORDO ANULARE, E RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA ANCHE SULLA VIA
AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA. IN TUTT’E DUE I CASI,
DISAGI CON FILE E NCOLONNAMENTI
A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI PROCEDE IN CODA SUL RACCORDO ANULARE TRA
LA PONTINA E L’ARDEATINA. TRAFFICO QUINDI SULLA CARREGGIATA ESTERNA IN
DIREZIONE DELLA ROMA-NAPOLI.
SULLA VIA CASILINA ZONA TORRE GAIA RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE
VERSO ROMA. INCIDENTE TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA DI TORRENOVA.
UN AGGIORNAMENTO INFINE SUL TRAFFICO FERROVIARIO LUNGO LA LINEA ROMA-
FIRENZE. IN RITARDO I TRENI CHE VI TRANSITANO. RITARDI SUPERIORI ALLE DUE
ORE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma