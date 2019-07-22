Traffico Roma del 22-07-2019 ore 14:30
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DISAGI AL MOMENTO DOVUTI A LAVORI IN CORSO. DISAGI CHE RIGUARDANO IN
PARTICOLARE L’AURELIO.
RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA PROVOCANO RALLETNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA
LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA
DI MARCIA RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI TORRE
ROSSA.
INCIDENTE DA POCO AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR-
LAURENTINA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI.
SULLA VIA COLLATINA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA GROTTA DI GREGNA E VIALE
DELLA SERENESSIMA. ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI, DEVIATO IL TRAFFICO.
MIGLIORATA LA SITUAZIONE LUNGO IL PERCORSO FERROVIARIO ROMA-FIRENZE, DA
STAMATTINA PENALIZZATO A SEGUITO DI UN INCENDIO. TRENI CON RITARDI MA
COMUNQUE IN CIRCOLAZIONE.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma