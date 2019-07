Traffico Roma del 22-07-2019 ore 14:30

DISAGI AL MOMENTO DOVUTI A LAVORI IN CORSO. DISAGI CHE RIGUARDANO IN

PARTICOLARE L’AURELIO.

RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA PROVOCANO RALLETNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA

LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA

DI MARCIA RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI TORRE

ROSSA.

INCIDENTE DA POCO AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR-

LAURENTINA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI.

SULLA VIA COLLATINA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA GROTTA DI GREGNA E VIALE

DELLA SERENESSIMA. ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI, DEVIATO IL TRAFFICO.

MIGLIORATA LA SITUAZIONE LUNGO IL PERCORSO FERROVIARIO ROMA-FIRENZE, DA

STAMATTINA PENALIZZATO A SEGUITO DI UN INCENDIO. TRENI CON RITARDI MA

COMUNQUE IN CIRCOLAZIONE.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma