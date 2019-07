Traffico Roma del 22-07-2019 ore 16:30

. SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA

DELLO SVINCOLOTRA PER LA A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA.

SU VIA DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER

LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII.

NELLA ZONA DEL PRENESTINO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA WALTER TOBAGI, SINO AL

26 LUGLIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ATTENIONE ALLA SEGNALETICA. DEVIATA LA

LINEA DI BUS 556.

———————–

