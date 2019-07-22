Traffico Roma del 22-07-2019 ore 17:00
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. SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA
DELLO SVINCOLOTRA PER LA A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER
LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII.
NELLA ZONA DEL PRENESTINO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA WALTER TOBAGI, SINO AL
26 LUGLIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ATTENIONE ALLA SEGNALETICA. DEVIATA LA
LINEA DI BUS 556.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma