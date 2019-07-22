Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18:00
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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI
PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO.
SI VIAGGIA A RILENTO PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA ARDEATINA TRA
VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE SU
QUEST’ULTIMO SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’ ’ARDEATINA
IN CARREGGIATA ESTERNA.
CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI
SU VIA DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER
LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma