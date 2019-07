Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO

SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI

PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO.

SI VIAGGIA A RILENTO PER UN TERZO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA TRA VIA

DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE

CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI

SU VIA DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER

LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma