Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO
SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI
PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO.
SI VIAGGIA A RILENTO PER UN TERZO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA TRA VIA
DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE
CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI
SU VIA DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER
LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma