Traffico Roma del 22-08-2019 ore 07:30
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TRAFFICO AL MOMENTO SCARSO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA BOCCEA E VIA DEL
PESCACCIO.
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE SALARIA.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DEL TUNNEL.
LAVORI CHE TERMINERANNO IL 2 SETTEMBRE.
LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTERROTTA PER LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE, NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.
LUNGO VIA OSTIENSE, DIVIETO DI TRANSITO PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI, TRA
VIA CAPITAN CONSALVO E VIA DI CASTEL FUSANO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma