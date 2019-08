Traffico Roma del 22-08-2019 ore 08:00

TRAFFICO AL MOMENTO SCARSO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA BOCCEA E VIA DEL

PESCACCIO.



CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE SALARIA.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DEL TUNNEL.

LAVORI CHE TERMINERANNO IL 2 SETTEMBRE.



LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTERROTTA PER LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE, NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.



LUNGO VIA OSTIENSE, DIVIETO DI TRANSITO PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI, TRA

VIA CAPITAN CONSALVO E VIA DI CASTEL FUSANO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.



AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma