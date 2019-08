Traffico Roma del 22-08-2019 ore 09:00

SUL RACCORDO ANULARE È UN INCIDENTE A PROVOCARE DISAGI NEL TRATTO

LAURENTINA – ARDEATINA; SIAMO QUINDI IN DIREZIONE DELL’APPIA E

DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA.

IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO

NELLA STAZIONE DI OSTIENSE.

IL 27 AGOSTO, MARTEDÌ PROSSIMO, INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE.

TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE: LA LINEA BUS 105.

VIA OSTIENSE CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI TRA OSTIA ANTICA E IL LUNGOMARE

DI OSTIA. LA VIABILITÀ ALTERNATIVA PREVEDE DEVIAZIONI SULLA VIA DEL MARE.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma