Traffico Roma del 22-08-2019 ore 09:00
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SUL RACCORDO ANULARE È UN INCIDENTE A PROVOCARE DISAGI NEL TRATTO
LAURENTINA – ARDEATINA; SIAMO QUINDI IN DIREZIONE DELL’APPIA E
DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA.
IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO
NELLA STAZIONE DI OSTIENSE.
IL 27 AGOSTO, MARTEDÌ PROSSIMO, INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE.
TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE: LA LINEA BUS 105.
VIA OSTIENSE CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI TRA OSTIA ANTICA E IL LUNGOMARE
DI OSTIA. LA VIABILITÀ ALTERNATIVA PREVEDE DEVIAZIONI SULLA VIA DEL MARE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma