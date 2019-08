Traffico Roma del 22-08-2019 ore 09:30

DUE INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RIPERCUSSIONI:

– SULLA VIA APPIA ALTEZZA VIA DEL CASALE DELLA SERGETTA, CI TROVIAMO TRA

IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNELLE

– IN PIAZZA VITTORIO NEI PRESSI DI VIA EMANUELE FILIBERTO.

SULLA VIA AURELIA, IN USCITA DA ROMA, TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL

RACCORDO ANULARE, LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA. POSSIBILI

RALLENTAMENTI.

IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO

NELLA STAZIONE DI OSTIENSE.

RICORDIAMO I LAVORI SULLA VIA COLLATINA TRA VIALE VALENTE E VIALE DELLA

VENEZIA GIULIA. TRANSITO A SENSO UNICO.

MA PER AVERE ULTERIORI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO,

CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO 800 18 34 34

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma