Traffico Roma del 22-08-2019 ore 10:00
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DUE INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RIPERCUSSIONI:
– SULLA VIA APPIA ALTEZZA VIA DEL CASALE DELLA SERGETTA, CI TROVIAMO TRA
IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNELLE
– IN PIAZZA VITTORIO NEI PRESSI DI VIA EMANUELE FILIBERTO.
SULLA VIA AURELIA, IN USCITA DA ROMA, TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL
RACCORDO ANULARE, LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA. POSSIBILI
RALLENTAMENTI.
IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO
NELLA STAZIONE DI OSTIENSE.
RICORDIAMO I LAVORI SULLA VIA COLLATINA TRA VIALE VALENTE E VIALE DELLA
VENEZIA GIULIA. TRANSITO A SENSO UNICO.
MA PER AVERE ULTERIORI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO,
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma