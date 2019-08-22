Traffico Roma del 22-08-2019 ore 10:30
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TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DI ROMA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI SOLO A CAUSA DI INCIDENTI.
SU VIALE DELL’UNIVERSITÀ, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELLE SCIENZE,
IN ZONA CAPANNELLE, IN VIA APPIA NUOVA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLE
CAPANNELLE.
ED IN PIAZZA VITTORIO NEI PRESSI DI VIA EMANUELE FILIBERTO.
REGOLARE AL MOMENTO LA VIABILITÀ LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO
ANULARE.
TRASPORTO PUBBLICO.
IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA FL1 FARA SABINA – FIUMICINO, IN DIREZIONE
DELL’AREOPORTO.
RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE.
MA PER AVERE ULTERIORI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO,
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma