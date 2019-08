Traffico Roma del 22-08-2019 ore 10:30

TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DI ROMA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI SOLO A CAUSA DI INCIDENTI.

SU VIALE DELL’UNIVERSITÀ, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELLE SCIENZE,

IN ZONA CAPANNELLE, IN VIA APPIA NUOVA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLE

CAPANNELLE.

ED IN PIAZZA VITTORIO NEI PRESSI DI VIA EMANUELE FILIBERTO.

REGOLARE AL MOMENTO LA VIABILITÀ LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO

ANULARE.

TRASPORTO PUBBLICO.

IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA FL1 FARA SABINA – FIUMICINO, IN DIREZIONE

DELL’AREOPORTO.

RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE.

AUTORE: MARINA RICCOMI

