Traffico Roma del 22-08-2019 ore 11:30

CIRCOLAZIONE SCARSA AL MOMENTO IN CITTÀ

SOLO QUALCHE DIFFICOLTÀ, DOVUTA AD ALCUNI INCIDENTI.

NEL QUARTIERE PRENESTINO, SU VIA DEI CASTANI, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ

DI PIAZZA DEI GERANI.

INCIDENTE LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN PROSSIMITÀ DI VIALE

DELL’UMANESIMO, SI RALLENTA IN DIREZIONE CENTRO.

UN TERZO INCIDENTE, IN VIA DELLE QUATTRO FONTANE, IN PROSSIMITÀ DI VIA

VENTI SETTEMBRE.

A MONTEVERDE, CHIUSA PER LAVORI URGENTI, VIA BARRILI, TRA VIA POERIO E

LARGO ALFREDO ORIANI.

REGOLARE AL MOMENTO LA VIABILITÀ LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO

ANULARE.

TRASPORTO PUBBLICO.

IN RITARDO ANCORA, I TRENI DELLA LINEA FL1 FARA SABINA – FIUMICINO, IN

DIREZIONE DELL’AREOPORTO.

RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma