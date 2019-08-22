Traffico Roma del 22-08-2019 ore 12:30
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INCIDENTE E CODE LUNGO LA SS148 PONTINA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA,
VERSO LATINA.
IN CITTÀ SI REGISTRANO AL MOMENTO ALCUNI INCIDENTI:
NEL QUARTIERE PRENESTINO, SU VIA DEI CASTANI, CODE, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA
DEI GERANI.
INCIDENTE, IN VIA DELLE QUATTRO FONTANE, IN PROSSIMITÀ DI VIA VENTI
SETTEMBRE.
UN TERZO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, CODE IN PROSSIMITÀ DI VIA
LAURENTINA.
A MONTEVERDE, CHIUSA PER LAVORI URGENTI, VIA BARRILI, TRA VIA POERIO E
LARGO ALFREDO ORIANI.
SU VIA AURELIA, CODE PER LAVORI IN CORSO, TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI
ACQUAFREDDA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
SI MANTIENE REGOLARE LA VIABILITÀ, LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO
ANULARE.
TRASPORTO PUBBLICO.
IN RITARDO ANCORA, I TRENI DELLA LINEA FL1 FARA SABINA – FIUMICINO, IN
DIREZIONE DELL’AREOPORTO.
RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma