Traffico Roma del 22-08-2019 ore 13:30
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SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL
BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO E VIA OSTIENSE.
ATTENZIONE, ANCHE LUNGO LA STATALE PONTINA, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA
DI PRATICA, VERSO POMEZIA.
IN CITTÀ INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA, TRA IL BIVIO A24 E
LARGO SETTIMIO PASSAMONTI, VERSO SAN GIOVANNI.
IN ZONA ESQUILINO, INCIDENTE SU VIA PRINCIPE EUGENIO, RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITÀ DI VIA LA MARMORA.
TRASPORTO PUBBLICO.
IN RITARDO ANCORA, I TRENI DELLA LINEA FL1 FARA SABINA – FIUMICINO, IN
DIREZIONE DELL’AREOPORTO.
RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE.
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma