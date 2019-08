Traffico Roma del 22-08-2019 ore 13:30

SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL

BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO E VIA OSTIENSE.

ATTENZIONE, ANCHE LUNGO LA STATALE PONTINA, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA

DI PRATICA, VERSO POMEZIA.

IN CITTÀ INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA, TRA IL BIVIO A24 E

LARGO SETTIMIO PASSAMONTI, VERSO SAN GIOVANNI.

IN ZONA ESQUILINO, INCIDENTE SU VIA PRINCIPE EUGENIO, RALLENTAMENTI IN

PROSSIMITÀ DI VIA LA MARMORA.

TRASPORTO PUBBLICO.

IN RITARDO ANCORA, I TRENI DELLA LINEA FL1 FARA SABINA – FIUMICINO, IN

DIREZIONE DELL’AREOPORTO.

RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE.



ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI

BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI.

DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA

TRATTA.



AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma