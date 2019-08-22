Traffico Roma del 22-08-2019 ore 14:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE CODE DALLO
SVINCOLO PER FIUMICINO E PARCO DE MEDICI.
LUNGO LA STATALE PONTINA, SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELLO
SVINCOLO DI PRATICA DI MARE VERSO POMEZIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI.
NEL QUARTIERE MONTEVECCHIO RIAPERTA VIA ANTON GIULIO BARRILI, RIMASTA
CHIUSA TRA VIA ALESSANDRO POERIO E LARGO ALFREDO ORIANI.
TRASPORTO PUBBLICO.
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma