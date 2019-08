Traffico Roma del 22-08-2019 ore 14:30

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE CODE DALLO

SVINCOLO PER FIUMICINO E PARCO DE MEDICI.

LUNGO LA STATALE PONTINA, SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELLO

SVINCOLO DI PRATICA DI MARE VERSO POMEZIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI.

NEL QUARTIERE MONTEVECCHIO RIAPERTA VIA ANTON GIULIO BARRILI, RIMASTA

CHIUSA TRA VIA ALESSANDRO POERIO E LARGO ALFREDO ORIANI.

TRASPORTO PUBBLICO.

ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI

BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI.

DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA

TRATTA.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma