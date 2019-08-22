Traffico Roma del 22-08-2019 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE.
BUONA IN GENERALE LA SITUAZIONE ANCHE IN CITTÀ NON CI SONO PARTICOLARI
PROBLEMI DA SEGNALARE AD ECCEZIONE DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELLE
CINQUE GIORNATE E CHE POTREBBE PROVOCARE DEI RALLENTAMENTI
DEI RALLENTAMENTI PER LAVORI INVECE SONO SEGNALATI SULLA PONTINA TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E LO SV DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE MARE
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma