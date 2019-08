Traffico Roma del 22-08-2019 ore 15:30

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE.

BUONA IN GENERALE LA SITUAZIONE ANCHE IN CITTÀ NON CI SONO PARTICOLARI

PROBLEMI DA SEGNALARE AD ECCEZIONE DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELLE

CINQUE GIORNATE E CHE POTREBBE PROVOCARE DEI RALLENTAMENTI

DEI RALLENTAMENTI PER LAVORI INVECE SONO SEGNALATI SULLA PONTINA TRA LA

CRISTOFORO COLOMBO E LO SV DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE MARE

ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI

BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI.

DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA

TRATTA.

AUTORE: MARINA RICCOMI

