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Traffico Roma del 22-08-2019 ore 17:00

di - 22 Agosto 2019 - 17:00

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BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
AL CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI  PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA
DELLE CINQUE GIORNATE.  
UN ALTRO INCIDENTE NEL  QUARTIERE TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI  IN VIA
GENZANO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA.
PER LAVORI SI VIAGGIA A RILENTO  SULLA VIA PONTINA DALLA CRISTOFORO
COLOMBO ALLO SV DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE MARE.
TRASPORTO PUBBLICO. 
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
 PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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