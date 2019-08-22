Traffico Roma del 22-08-2019 ore 17:00
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BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
AL CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA
DELLE CINQUE GIORNATE.
UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA
GENZANO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA.
PER LAVORI SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PONTINA DALLA CRISTOFORO
COLOMBO ALLO SV DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE MARE.
TRASPORTO PUBBLICO.
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma