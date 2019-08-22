Traffico Roma del 22-08-2019 ore 17:30
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CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SULLA
TANGENZIALE. AL CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO
IN PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE.
UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA
GENZANO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA.
TRASPORTO PUBBLICO.
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma