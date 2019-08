Traffico Roma del 22-08-2019 ore 18:00

CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SULLA

TANGENZIALE. AL CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO

IN PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE.

UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA

GENZANO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA.

TRASPORTO PUBBLICO.

ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI

BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI.

DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA

TRATTA.

