Traffico Roma del 22-08-2019 ore 18:30

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA

ARDEATINA E VIOA APPIA

PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGRAMMA FINO AL PROSSIMO DUE

SETTEMBRE, CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI

A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA.

AL PORTUENSE ANCORA CHIUSA Via Francesco Crispigni fra Via Gaetano Rappini

e Via Alessandro Brisse

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTTA TRA

TERMINI E BATTISTINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.

FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO è SOTITUITO DA BUS NAVETTA

IL 26 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE ROIPRENDERà REGOLARMENTE SULL’INTERA TRATTA

