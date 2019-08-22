Traffico Roma del 22-08-2019 ore 18:30
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TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA
ARDEATINA E VIOA APPIA
PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGRAMMA FINO AL PROSSIMO DUE
SETTEMBRE, CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI
A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA.
AL PORTUENSE ANCORA CHIUSA Via Francesco Crispigni fra Via Gaetano Rappini
e Via Alessandro Brisse
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTTA TRA
TERMINI E BATTISTINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO è SOTITUITO DA BUS NAVETTA
IL 26 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE ROIPRENDERà REGOLARMENTE SULL’INTERA TRATTA
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TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma