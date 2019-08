Traffico Roma del 22-08-2019 ore 19:30

SEMPRE SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE.

NELLA ZONA DI OSTIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MAR

ROSSO ALL’INCROCIO CON VIA MAR GIALLO.

PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGRAMMA FINO AL PROSSIMO DUE

SETTEMBRE, CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI

A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA.

TRASPORTO PUBBLICO.

ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI

BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI.

DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA

TRATTA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma