Traffico Roma del 22-08-2021 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata e proseguono i rientri in città ma il traffico Tutto sommato risulta contenuto sulla via Pontina si registra ancora brevi code tra Castel Romano a Castel di Decima verso Roma chi arriva invece dall’Abruzzo incontra code alla barriera di Roma Est siamo sulla A24 roma-teramo ancora code poi detto laziale dell’autosole code attenti perché arriva da Napoli per traffico e un incidente tra Ferentino e l’uscita di anagni-fiuggi terminata invece le code tra il bivio per la diramazione Roma nord Ponzano Romano e tra Magliano Sabina e Orte in città non si registrano particolari difficoltà aumenta il traffico intorno allo stadio Olimpico dove ricordiamo questa sera alle 20:45 è in programma l’incontro di calcio Roma Fiorentina attenzione Dunque ai cambiamenti alla viabilità fino al totale deflusso dei tifosi possibili disagi anche sulla via Cassia Ma qui per i lavori urgentiche hanno determinato la chiusura della strada nelle due direzioni appena fuori il raccordo anulare tra via Igino lega e via della Giustiniana bene da Massimo peschi per oggi è tutto ma per i tagli di questi di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma