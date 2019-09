Traffico Roma del 22-09-2019 ore 07:30

TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL

PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.UN INVITO ALLA PRUDENZA A CAUSA DELLA

PIOGGIA GIA’ DALLE PRIME ORE DI QUESTA DOMENICA MATTINA..NEL LAZIO QUINDI

FENOMENI TEMPORALESCHI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

RICORDIAMO CHE IN AUTOSTRADA IL LIMITE DI VELOCITA’ IN CASO DI PIOGGIA

SCENDE A 110 KM/h



CONTINUA IL PRIMO WEEK DI CHIUSURA PER LA LINEA METROPOLITANA B NELLA

TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. TRATTA

SERVISTA DA BUS SOSTITUTIVI

