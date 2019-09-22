Traffico Roma del 22-09-2019 ore 07:30
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TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL
PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.UN INVITO ALLA PRUDENZA A CAUSA DELLA
PIOGGIA GIA’ DALLE PRIME ORE DI QUESTA DOMENICA MATTINA..NEL LAZIO QUINDI
FENOMENI TEMPORALESCHI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
RICORDIAMO CHE IN AUTOSTRADA IL LIMITE DI VELOCITA’ IN CASO DI PIOGGIA
SCENDE A 110 KM/h
CONTINUA IL PRIMO WEEK DI CHIUSURA PER LA LINEA METROPOLITANA B NELLA
TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. TRATTA
SERVISTA DA BUS SOSTITUTIVI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma