Traffico Roma del 22-09-2019 ore 08:30

MALTEMPO OGGI A ROMA, NEL LAZIO INFATTI E’ STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO

DALLA PROTEZIONE CIVILE CHE PREVEDE PIOGGIA INTENSA , ROVESCI O TEMPORALI

CON LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO, LA SITUAZIONE SI DOVREBBE

PROTRARRE FINO A DOMANI LUNEDI 23 SETTEMBRE

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’, IL PRIMO AL

PORTUENSE, CON RALLENTAMENTI IN VIA ISACCO ARTOM IN PROSSIMITA’DI VIA

LUIGI CORTI.

IL SECONDO SU VIA NAZARETH A MONTESPACCATO DOVE E’ ATTVO UN SENSO UNICO

ALTERNATO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA , UNO ANCORA SUL

LUNGOTEVERE TOR DI NONA ALL’ALTEZZA DEL PONTE UMBERTO I

IL TRAFFICO RESTA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE

E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.

INFINE CONTINUA IL PRIMO WEEK DI CHIUSURA, A CAUSA DI LAVORI

SULL’INFRASTRUTTURA SU BUONA PARTE DELLA LINEA METROPOLITANA B NELLA

TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. TRATTA

SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI. LA CIRCOLAZIONE RIMARRA’ REGOLARE NELLA TRATTA

CASTRO PRETORIO REBIBBIA.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma