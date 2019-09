Traffico Roma del 22-09-2019 ore 09:30

MALTEMPO OGGI A ROMA, NEL LAZIO INFATTI E’ STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO

DALLA PROTEZIONE CIVILE CHE PREVEDE PIOGGIA INTENSA , ROVESCI O TEMPORALI

CON LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO, LA SITUAZIONE SI DOVREBBE

PROTRARRE FINO A DOMANI LUNEDI 23 SETTEMBRE

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’, IL PRIMO AL

PORTUENSE, CON CHIUSURA DI VIA ISACCO ARTOM IN PROSSIMITA’DI VIA LUIGI

CORTI.

IL SECONDO SU VIA NAZARETH A MONTESPACCATO DOVE E’ ATTVO UN SENSO UNICO

ALTERNATO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA , UNO ANCORA SU

VIA TOR DE SCHIAVI ALL’INTERSEZIONE CON VIA DELLE ALBIZZIE

IL TRAFFICO RESTA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE

E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.

OGGI RICORDIAMO LA III EDIZIONE DELLA “HALF MARATHON”,CON PARTENZA ALLE

ORE 9 DA VIA DELLA CONCILIAZIONE , PROMOSSA DA ROMA CAPITALE E DAL

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA. INOLTRE SI SVOLGERA’ LA RUN FOR PEACE,

GARA NON COMPETITIVA DI 5 KM DALLE 09,20 CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DELLA

CONCILIAZIONE

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

