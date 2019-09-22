Traffico Roma del 22-09-2019 ore 09:30
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MALTEMPO OGGI A ROMA, NEL LAZIO INFATTI E’ STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO
DALLA PROTEZIONE CIVILE CHE PREVEDE PIOGGIA INTENSA , ROVESCI O TEMPORALI
CON LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO, LA SITUAZIONE SI DOVREBBE
PROTRARRE FINO A DOMANI LUNEDI 23 SETTEMBRE
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’, IL PRIMO AL
PORTUENSE, CON CHIUSURA DI VIA ISACCO ARTOM IN PROSSIMITA’DI VIA LUIGI
CORTI.
IL SECONDO SU VIA NAZARETH A MONTESPACCATO DOVE E’ ATTVO UN SENSO UNICO
ALTERNATO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA , UNO ANCORA SU
VIA TOR DE SCHIAVI ALL’INTERSEZIONE CON VIA DELLE ALBIZZIE
IL TRAFFICO RESTA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE
E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.
OGGI RICORDIAMO LA III EDIZIONE DELLA “HALF MARATHON”,CON PARTENZA ALLE
ORE 9 DA VIA DELLA CONCILIAZIONE , PROMOSSA DA ROMA CAPITALE E DAL
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA. INOLTRE SI SVOLGERA’ LA RUN FOR PEACE,
GARA NON COMPETITIVA DI 5 KM DALLE 09,20 CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DELLA
CONCILIAZIONE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma