Traffico Roma del 22-09-2019 ore 10:30
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IL TRAFFICO RETSA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO
CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO. PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA GIA’ DALLE
PRIME ORE DI QUESTA DOMENICA
RICORDIAMO IN AUTOSTRADA IL LIMITE DI VELOCITA’ A TAL PROPOSITO SCENDE A
110 KM/h
IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA
MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPA, ANCORA SULLA PONTINA
ALL’ALTEZA DI MOSTACCIANO E SULLA LAURENTINA IN CORRISPONDENZA DI VIA DI
VALLERANO
AL PORTUENSE, PER INCIDENTE SI SGENALA LA CHIUSURA DI VIA ISACCO ARTOM IN
PROSSIMITA’DI VIA LUIGI CORTI.
E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA TOR DE SCHIAVI ALL’INTERSEZIONE
CON VIA DELLE ALBIZZIE
PARTITA LA III EDIZIONE DELLA “HALF MARATHON” DA VIA DELLA CONCILIAZIONE E
IN SVOLGIMENTO ANCHE LA RUN FOR PEACE, GARA NON COMPETITIVA DI 5 KM CON
PARTENZA E ARRIVO EMPRE IN VIA DELLA CONCILIAZIONE
INOLTRE IN PIAZZA VENEZIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA E’ PREVESTA UNA
CERIMONIA ALLE 12. CHIUSURE TEMPORANEE E POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma