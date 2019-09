Traffico Roma del 22-09-2019 ore 10:30

IL TRAFFICO RETSA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO

CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO. PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA GIA’ DALLE

PRIME ORE DI QUESTA DOMENICA

RICORDIAMO IN AUTOSTRADA IL LIMITE DI VELOCITA’ A TAL PROPOSITO SCENDE A

110 KM/h

IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA

MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPA, ANCORA SULLA PONTINA

ALL’ALTEZA DI MOSTACCIANO E SULLA LAURENTINA IN CORRISPONDENZA DI VIA DI

VALLERANO

AL PORTUENSE, PER INCIDENTE SI SGENALA LA CHIUSURA DI VIA ISACCO ARTOM IN

PROSSIMITA’DI VIA LUIGI CORTI.

E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA TOR DE SCHIAVI ALL’INTERSEZIONE

CON VIA DELLE ALBIZZIE

PARTITA LA III EDIZIONE DELLA “HALF MARATHON” DA VIA DELLA CONCILIAZIONE E

IN SVOLGIMENTO ANCHE LA RUN FOR PEACE, GARA NON COMPETITIVA DI 5 KM CON

PARTENZA E ARRIVO EMPRE IN VIA DELLA CONCILIAZIONE

INOLTRE IN PIAZZA VENEZIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA E’ PREVESTA UNA

CERIMONIA ALLE 12. CHIUSURE TEMPORANEE E POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA



———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma