Traffico Roma del 22-09-2019 ore 11:30
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IL TRAFFICO RETSA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO
CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO. PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA,
RICORDIAMO IN AUTOSTRADA IL LIMITE DI VELOCITA’ A TAL PROPOSITO SCENDE A
110 KM/h
IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA
MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPA, ANCORA SU VIA DEL CASALONE
TRA VIA DI LUNGHEZZINA E VIA GILDONE E SULLA LAURENTINA IN CORRISPONDENZA
DI VIA DI VALLERANO
AL PORTUENSE, RAPERTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE I VIA ISACCO ARTOM E
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA VIALE DEL MURO TORTO NEI PRESSI DI
PIAZZALE FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE ED UNO ANCORA CON RALLENTAMENTI IN
VIA DELLA CECCHIGNOLA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
INOLTRE IN PIAZZA VENEZIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA E’ PREVESTA UNA
CERIMONIA ALLE 12 CON CHIUSURE TEMPORANEE ALLA VIABILTA’ E RICORDIAMO IN
PIAZZA SAN PIETRO L’ANGELUS DIPAPA FRANCESCO DELLE 12. . POSSIBILI DISAGI
AL TRAFFICO
CONTINUA IL PRIMO WEEK DI CHIUSURA PER LA LINEA METROPOLITANA B NELLA
TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. TRATTA
SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma