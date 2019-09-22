Traffico Roma del 22-09-2019 ore 12:30
Più informazioni su
PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE DALLA
VIA APPIA ALLA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA UN ALTRO INCIDENTE E’
AVVENUTO TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E LO SVINCOLO SALARIA
INCOLONNAENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI
VIA DELLA MAGLIANA
IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA
MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPARA
RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI: IL PRIMO SU VIA DELLA CECCHIGNOLA
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA
DEL CAPPELLACCIO ED UNO IN VIA CAVOUR ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANTA
MARIA MAGGIORE.
STASERA IL POSTICIPO DELLA SERIA A è ALL’OLIMPICO CON L’INCONTRO “LAZIO-
PARMA”. CALCIO D’INIZIO ALLE 20:45. MISURE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA LA ZONA
CONTINUA IL PRIMO WEEK DI CHIUSURA PER LA LINEA METROPOLITANA B NELLA
TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. TRATTA
SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI. REGOLARE TRA CASTROPRETORIO E REBIBBIA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma