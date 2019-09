Traffico Roma del 22-09-2019 ore 13:30

PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA VIA ARRDEATINA

ALLA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO TRA

L’OSPEDALE SANT’ANDREA E LA SALARIA

INCOLONNAENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI

VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA

MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPARA

RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI: IL PRIMO SU VIA DELLA CECCHIGNOLA

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA

DEL CAPPELLACCIO ED UNO IN VIA CAVOUR ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANTA

MARIA MAGGIORE.; UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA VIA

GIGGI SPADUCCI ED IL RACCORDO.

SULLA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE FA RALLENTARE IL TRAFFICO IN PROSSIMITA

DELLA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI

STASERA IL POSTICIPO DELLA SERIA A E’ ALL’OLIMPICO CON L’INCONTRO “LAZIO-

PARMA”. CALCIO D’INIZIO ALLE 20:45. MISURE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA LA ZONA

CONTINUA IL PRIMO WEEK DI CHIUSURA PER LA LINEA METROPOLITANA B NELLA

TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. TRATTA

SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI. REGOLARE TRA CASTROPRETORIO E REBIBBIA

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma