Traffico Roma del 22-09-2019 ore 13:30
Più informazioni su
PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA VIA ARRDEATINA
ALLA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO TRA
L’OSPEDALE SANT’ANDREA E LA SALARIA
INCOLONNAENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI
VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA
MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPARA
RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI: IL PRIMO SU VIA DELLA CECCHIGNOLA
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA
DEL CAPPELLACCIO ED UNO IN VIA CAVOUR ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANTA
MARIA MAGGIORE.; UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA VIA
GIGGI SPADUCCI ED IL RACCORDO.
SULLA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE FA RALLENTARE IL TRAFFICO IN PROSSIMITA
DELLA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI
STASERA IL POSTICIPO DELLA SERIA A E’ ALL’OLIMPICO CON L’INCONTRO “LAZIO-
PARMA”. CALCIO D’INIZIO ALLE 20:45. MISURE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA LA ZONA
CONTINUA IL PRIMO WEEK DI CHIUSURA PER LA LINEA METROPOLITANA B NELLA
TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. TRATTA
SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI. REGOLARE TRA CASTROPRETORIO E REBIBBIA
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma