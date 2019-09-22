Traffico Roma del 22-09-2019 ore 14:30
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CHIUSO AL TRAFFICO UN TRATTO DELLA TIBERINA. TIBERINA CHIUSA TRA IL KM 2 E
IL KM 8. ALBERI IN STRADA NON CONSENTONO IL PASSAGGIO.
DISAGI PER CHI SI SPOSTA CON LA METRO B. CHIUSO IL TRATTO LAURENTINA-CASTRO
PRETORIO. NAVETTE BUS AL POSTO DELLA METROPOLITANA.
A MONTESACRO MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE IN PIAZZA SEMPIONE. CHIUSA
PARTE DELLA PIAZZA. LINEE BUS DEVIATE.
A CENTOCELLE MERCATINI IN VIA DEI CASTANI. ANCHE QUI LE LINEE BUS CHE VI
TRANSITANO SUBISCONO DEVIAZIONI.
A OSTIA ANTICA MANIFESTAZIONE TRA VIALE DEI ROMAGNOLI E PIAZZA UMBERTO I.
TRA LE 15 E LE 19 DEVIAZIONI PER LE LINEE 04 E C4.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma