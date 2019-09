Traffico Roma del 22-09-2019 ore 14:30

CHIUSO AL TRAFFICO UN TRATTO DELLA TIBERINA. TIBERINA CHIUSA TRA IL KM 2 E

IL KM 8. ALBERI IN STRADA NON CONSENTONO IL PASSAGGIO.

DISAGI PER CHI SI SPOSTA CON LA METRO B. CHIUSO IL TRATTO LAURENTINA-CASTRO

PRETORIO. NAVETTE BUS AL POSTO DELLA METROPOLITANA.

A MONTESACRO MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE IN PIAZZA SEMPIONE. CHIUSA

PARTE DELLA PIAZZA. LINEE BUS DEVIATE.

A CENTOCELLE MERCATINI IN VIA DEI CASTANI. ANCHE QUI LE LINEE BUS CHE VI

TRANSITANO SUBISCONO DEVIAZIONI.

A OSTIA ANTICA MANIFESTAZIONE TRA VIALE DEI ROMAGNOLI E PIAZZA UMBERTO I.

TRA LE 15 E LE 19 DEVIAZIONI PER LE LINEE 04 E C4.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma