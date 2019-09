Traffico Roma del 22-09-2019 ore 15:30

SULLA VIA NOMENTANA UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA

DI SANT’ALESSANDRO. CI TROVIAMO TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE.

CHIUSO AL TRAFFICO UN TRATTO DELLA TIBERINA. TIBERINA CHIUSA TRA IL KM 2 E

IL KM 8. ALBERI IN STRADA NON CONSENTONO IL PASSAGGIO.

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA MONTAGNOLA IN

DIREZIONE DELL’EUR. POSSIBILI RIPERCUSSIONI

DISAGI PER CHI SI SPOSTA CON LA METRO B. CHIUSO IL TRATTO LAURENTINA-CASTRO

PRETORIO. NAVETTE BUS AL POSTO DELLA METROPOLITANA.

PIOVE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ, PRUDENZA SOPRATTUTTO A CHI SI SPOSTA CON

MOTO E MOTORINI.

