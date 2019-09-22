Traffico Roma del 22-09-2019 ore 16:30
Più informazioni su
AVVENUTI CIRCA MEZZ’ORA FA INCIDENTI CHE POTREBBERO RALLENTARE IL TRAFFICO.
IN PIAZZA VENEZIA SUL LATO COMPRESO TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA
QUATTRO NOVEMBRE.
AL PRENESTINO IN VIA LUCHINO DAL VERME
A OSTIA ANTICA IN VIA GUIDO CALZA.
RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA NELLA ZONA DI SANT’ALESSANDRO.
RIAPERTA AL TRAFFICO LA TIBERINA, IN PRECEDENZA CHIUSA PER ALBERI IN
STRADA.
PER TRAFFICO RALLENTAMENTI ATTORNO ALLA ZONA COMMERCIALE DI PORTA DI ROMA.
I RALLENTAMENTI COINVOLGONO LA COMPLANARE DEL RACCORDO.
RICORDIAMO CHE LA METRO B NON TRANSITA NELLA TRATTA LAURENTINA-CASTRO
PRETORIO. AL POSTO DELLA METROPOLITANA, NAVETTE BUS.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE SEGUI
IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E VISITA LA PAGINA FACEBOOK
@LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma