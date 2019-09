Traffico Roma del 22-09-2019 ore 16:30

AVVENUTI CIRCA MEZZ’ORA FA INCIDENTI CHE POTREBBERO RALLENTARE IL TRAFFICO.

IN PIAZZA VENEZIA SUL LATO COMPRESO TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA

QUATTRO NOVEMBRE.

AL PRENESTINO IN VIA LUCHINO DAL VERME

A OSTIA ANTICA IN VIA GUIDO CALZA.

RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA NELLA ZONA DI SANT’ALESSANDRO.

RIAPERTA AL TRAFFICO LA TIBERINA, IN PRECEDENZA CHIUSA PER ALBERI IN

STRADA.

PER TRAFFICO RALLENTAMENTI ATTORNO ALLA ZONA COMMERCIALE DI PORTA DI ROMA.

I RALLENTAMENTI COINVOLGONO LA COMPLANARE DEL RACCORDO.

RICORDIAMO CHE LA METRO B NON TRANSITA NELLA TRATTA LAURENTINA-CASTRO

PRETORIO. AL POSTO DELLA METROPOLITANA, NAVETTE BUS.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma