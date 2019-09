Traffico Roma del 22-09-2019 ore 17:30

SUL MURO TORTO A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO RALLENTAMENTI SULLA CORSIA A

SALIRE VERSO VIA VENETO E PIAZZA FIUME.

SULLA TANGENZIALE POTREBBE RALLENTARE IL TRAFFICO UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

PER UN INCIDENTE POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIA FLAMINIA NELLA ZONA DI

LABARO VERSO ROMA.

DISAGI PER TRAFFICO ATTORNO ALLA ZONA COMMERCIALE DI PORTA DI ROMA.

COINVOLTA LA COMPLANARE DEL RACCORDO.

STASERA LAZIO-PARMA ALL’OLIMPICO. NELLE PROSSIME ORE LA PIOGGIA POTREBBE

PENALIZZARE IL TRAFFICO. CHI SI MUOVE CON I TRASPORTI PUÒ USUFRUIRE DEL

TRAM 2, TRAM CHE COLLEGA PIAZZALE FLAMINIO E PIAZZA MANCINI.

TRASPORTI CHE IN QUESTA GIORNATA PREVEDONO IL SERVIZIO RIDOTTO DELLA METRO

B. I TRENI NON TRANSITANO NELLA TRATTA LAURENTINA-CASTRO PRETORIO. AL LORO

POSTO NAVETTE BUS.

