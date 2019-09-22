Traffico Roma del 22-09-2019 ore 17:30
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SUL MURO TORTO A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO RALLENTAMENTI SULLA CORSIA A
SALIRE VERSO VIA VENETO E PIAZZA FIUME.
SULLA TANGENZIALE POTREBBE RALLENTARE IL TRAFFICO UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
PER UN INCIDENTE POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIA FLAMINIA NELLA ZONA DI
LABARO VERSO ROMA.
DISAGI PER TRAFFICO ATTORNO ALLA ZONA COMMERCIALE DI PORTA DI ROMA.
COINVOLTA LA COMPLANARE DEL RACCORDO.
STASERA LAZIO-PARMA ALL’OLIMPICO. NELLE PROSSIME ORE LA PIOGGIA POTREBBE
PENALIZZARE IL TRAFFICO. CHI SI MUOVE CON I TRASPORTI PUÒ USUFRUIRE DEL
TRAM 2, TRAM CHE COLLEGA PIAZZALE FLAMINIO E PIAZZA MANCINI.
TRASPORTI CHE IN QUESTA GIORNATA PREVEDONO IL SERVIZIO RIDOTTO DELLA METRO
B. I TRENI NON TRANSITANO NELLA TRATTA LAURENTINA-CASTRO PRETORIO. AL LORO
POSTO NAVETTE BUS.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma